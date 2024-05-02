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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دفع عجلة البناء والتنمية.. محافظ أسوان يهنئ العمال في عيدهم

تهنئة للرئيس
تهنئة للرئيس

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بعيد العمال، والذى تحتفل به الدولة فى الأول من مايو كل عام، سائلاً الله عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية فى جهوده المخلصة وعطاءه المتواصل من أجل إستمرار مسيرة التنمية والبناء والعمران فى شتى قطاعات العمل العام. 

كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وحسن شحاته وزير القوى العاملة ، وجميع أعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وأيضاً جميع عمال مصر الأوفياء بهذه المناسبة العزيزة ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ، ويجعلها دائماً فى تقدم وإزدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية.

 

 

عيد العمال

فيما قدم المحافظ التهنئة لعمال محافظة أسوان فى مختلف المجالات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية، مثمناً بدورهم البارز في دفع عجلة البناء والتنمية في كل القطاعات ، ومواجهة التحديات، وهو الذى يعكس رغبتهم الصادقة فى تحقيق غداً أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى فى الجمهورية الجديدة. 

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