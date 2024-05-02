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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية يكرم فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بأسوان

تكريم من محافظ أسوان
تكريم من محافظ أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم شهادات التقدير لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء

مشيداً بجهودهم المبذولة للانتهاء من رصد وتلقى كافة الشكاوى الخاصة بمحافظة أسوان وتسجيلها على المنظومة الموحدة بنسبة إنجاز 100% والتى ساهمت فى حصولهم على المركز الأول للعام الثالث على التوالى على مستوى الجمهورية وذلك وفقاً للتقرير الصادر من رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن. 

 

 

الشكاوى 

كما أشاد اللواء أشرف عطية بأساليب وآليات العمل التى يتم تنفيذها بمنظومة تلقى الشكاوى الحكومية الموحدة داخل مختلف المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة ، وخاصة أسلوب كتابة الرابط واللينك الإلكترونى الخاص بمنظومة الشكاوى على إيصال خدمة المواطنين ، بالإضافة إلى الإتصال تليفونياً بالجهات المختلفة والمعنية بالرد على الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة وتلبية مطالب المواطنين المقدمة فى أسرع وقت. 

وقد وجه اللواء أشرف عطية بضرورة بتكثيف الجهود المبذولة للحفاظ على هذا المستوى المتقدم والحرص المتواصل على تحسين وتطوير منظومة العمل والتى يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى www.shakwa.eg وتطبيق خدمات الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، وأيضاً أرقام الواتس آب المخصصة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وهى 01149730943 و01278655167 و01091565955.

ليتواكب ذلك مع بحث وتلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين ، وعبر الواتس آب الخاص بالمحافظ ، ومواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " ، حيث أكد المحافظ على أهمية ذلك فى تحقيق التفاعل السريع مع المشكلات والإحتياجات الجماهيرية وتلبيها بالشكل المطلوب لتحقيق الرضا المطلوب لجميع المواطنين والأهالى بالمجتمع الأسوانى .

 

 

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