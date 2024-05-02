خبير: حماس قدمت مرونة كبيرة بالمفاوضات وتل أبيب لا تؤمن بحل الدولتين

قال الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن حركة حماس قدمت مرونة كبيرة بالمفاوضات في الجولات السابقة، حيث قدمت الكثير من التنازلات، لكن هناك أسباب شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأسباب شخصية لدى وزراء في حكومته تتعلق بمستقبلهم السياسي وبالانتخابات المقبلة، وتتعلق بالفكر الصهيوني الذي يرفض قيام أي كينونة سياسية فلسطينية مستقبلية.

وأضاف" الديك "، خلال مداخلة ببرنامج" منتصف النهار "، المذاع على قناة" القاهرة الإخبارية "، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال،" هل قبل 7 أكتوبر الأمور كانت وردية وكانت هناك دولة فلسطينية وكان هناك مفاوضات سلام واستقرار؟ هذا لم يكن موجودا نهائيا، لأن إسرائيل والحكومة المتطرفة والحكومات المتعاقبة لا يوجد لديها إيمان بحل الدولتين وأي مستقبل سياسي أو مسار سياسي أو دولة فلسطينية مستقلة ".

وتابع:" علينا ألا نلوم الضحية، الشعب الفلسطيني يعاني من هذا الاحتلال منذ 75 عاما، حيث احتلت أرضه ودنست مقدساته، الشعب الفلسطيني منحته الأمم المتحدة وقراراتها حق الدفاع عن نفسه وحق تقرير المصير باستخدام كل الوسائل المشروعة والمتاحة، لا يجب أن نحمل الضحية المسؤولية عما يحصل".