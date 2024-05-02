10 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح العربية للأدوية خلال 9 أشهر

أعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية "أدكو" التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 14% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2024.

والشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية "أدكو" تعمل في قطاع المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الأدوية.

وكشف المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 82.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 72.31 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 581.08 مليون جنيه، مقابل 485.14 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح قبل الضرائب بلغ 102.316 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، مقابل 84.1 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثمانية أشهر إلى 539.951 مليون جنيه، مقابل 431.127 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،"أدكو" بنحو 60.30%،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية 10%، ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%).