تكوين خلية أمنية.. قرار مهم من والي الخرطوم



أصدر والي ‎الخرطوم احمد عثمان قرارا بتكوين خلية أمنية بالولاية للتعامل مع الأحداث التي تمثل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء والتعامل معه بالطريقة التقليدية، ورصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة والتفتيش المداهمة.

وفي وقت سابق؛ زار والي الخرطوم أحمد عثمان زيارة لمعسكر أسود العرين بسركاب حيث اثني علي الجهد الكبير الذي قام به الجهاز خلال فترة الحرب مشيدا بكل الذين انضموا للقتال في معركة الكرامة.

ووجه التحية لكل أفراد الجهاز في الثغور الأمامية ونثمن دور هيئة أمن ولاية الخرطوم ودورها المهم في تأمين الولاية