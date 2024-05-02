محمود مسلم: مصر الدولة الأكثر دراية بما يحدث في غزة

قال الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر دائما هي الأكثر همًا، المهمومة بالشأن الفلسطيني والأكثر دراية بالأوضاع والعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحكم التاريخ والجغرافيا وأمور أخرى كثيرة.

وأضاف "مسلم" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر عندما تتدخل، تتدخل في الصالح الفلسطيني، كما أنها لعبت دورا كبيرا للغاية منذ 7 أكتوبر، خاصة أن الجسد العربي لم يكن متحدا مثل كل مرة في الأزمات، وبالتالي كان على مصر أن تقود وتتعامل بشكل واقعي وتراهن على العرب والمجتمع الدولي.

وتابع: "كثير من وجهات النظر الدولية تغيرت في هذه الفترة عكس الفترة الأولى التي كان المجتمع الدولي يدعم إسرائيل بكل قوة ويتبنى وجهة النظر الإسرائيلية".