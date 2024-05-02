بايدن يعارض تدخل الحرس الوطني في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لفلسطين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يدعم نشر الحرس الوطني للتدخل في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم الجامعات. وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان يعتقد أن الحرس الوطني يجب أن يتدخل، أجاب بايدن بإيجاز "لا".

يأتي هذا الموقف من بايدن وسط ضغوط من المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذين حثوا بايدن على استخدام الحرس الوطني للتصدي للاحتجاجات.

مع ذلك، عارض العديد من الديمقراطيين هذه الفكرة، بحجة أن مثل هذا التدخل لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في الحرم الجامعي.

ويؤكد رفض بايدن إشراك الحرس الوطني التزامه بمعالجة الوضع بالوسائل السلمية وتجنب المزيد من المواجهة.