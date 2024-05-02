مطار دبي الدولي يعلن عودته للعمل بشكل طبيعي



أفاد مطار دبي الدولي بعودة العمل بشكل طبيعي بعد ظهر الخميس 2 مايو الجاري، وذلك بعد إلغاء عدد محدود من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المطار في بيان له ، أن جميع صالات المطار تعمل بشكل طبيعي.

وكانت سحب ركامية تكونت و صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية، مع هبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س.

ووفقاً للمركز فإن الحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ اول أمس، تستمر حتى السبت المقبل.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، مشدداً على أن الحالة الجوية الجديدة أقل سابقتها "الاستثنائية" من حيث الشدة وكمية الأمطار.

وأفاد بأن الحالة الجوية ستشمل أغلب مناطق الدولة مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط البرد، وتقل كميات السحب يومي الجمعة والسبت مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية