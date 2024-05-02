وزير الرياضة يلتقي لاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي لقاء لاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال والذي يستعد بكل جدية لخوض منافسات الاولمبياد القادم بباريس 2024.



واستمع وزير الرياضة للاعبي ولاعبات المنتخب المصري لرفع الأثقال، مؤكدا حرص الوزارة علي تلبيه كافة طلباتهم في الفترات الماضية والمقبلة لهم ولكافة لاعبي المنتخبات المصرية بكافة الألعاب والمتأهلين لخوض غمار ومنافسات الأولمبياد القادم.



من جانبه أثني رئيس اتحاد رفع الاثقال محمد عبد المقصود علي التواجد الدائم للوزير مع المنتخبات واللاعبين، مضيفا أن مصر حققت نصف المراكز المخصصة للتأهل للأولمبياد باريس 2024 حيث استطاع أبطال مصر بالتأهل بخمسة مقاعد كاملة من أصل ١٠ مقاعد لقارة أفريقيا.



وكانت مصر قد ضمنت التأهل بـ 5 مقاعد فى أولمبياد باريس 2024، عن طريق كل من كريم كحلة و سارة سمير و نعمة سعيد و حليمة عبد العظيم و عبد الرحمن محمد.



وذلك خلال مشاركتهم بكأس العالم لرفع الأثقال والذي أقيم بدولة تايلاند أبريل الماضي.



وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقاً للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ 13 ميدالية «5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات».

واستطاعت مصر في آخر مشاركة لها في الأولمبياد طوكيو سطر تاريخ رياضي غير مسبوق منذ أول مشاركة لها فى الدورات الأولمبية سنة 1912 حيث استطاع لاعبو المنتخبات المصرية من تحقيق ٦ميداليات أولمبية متنوعة.