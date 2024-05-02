إعلان حالة الطوارئ في العاصمة السودانية الخرطوم



كشفت وسائل إعلام عربية أن والي الخرطوم أحمد عثمان أعلن حالة الطوارئ في العاصمة السودانية الخرطوم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أصدر والي ‎الخرطوم أحمد عثمان قرارا بتكوين خلية أمنية بالولاية للتعامل مع الأحداث التي تمثل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء والتعامل معه بالطريقة التقليدية، ورصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة والتفتيش المداهمة.

وفي وقت سابق؛ زار والي الخرطوم أحمد عثمان زيارة لمعسكر أسود العرين بسركاب حيث أثنى على الجهد الكبير الذي قام به الجهاز خلال فترة الحرب مشيدا بكل الذين انضموا للقتال في معركة الكرامة.

ووجه التحية لكل أفراد الجهاز في الثغور الأمامية ونثمن دور هيئة أمن ولاية الخرطوم ودورها المهم في تأمين الولاية.