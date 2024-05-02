باحث: مصر حذرت من سياسات حكومة الخراب في إسرائيل قبل 7 أكتوبر

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ مصر حذرت من ضرب استقرار المنطقة منذ بداية ممارسات حكومة الخراب في الضفة الغربية، فقد حدث هذا في ديسمبر 2022 وفي بداية 2023، أي أن تحذيرات مصر بدأت قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف "أنور" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي و الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "مصر حذرت من أن ممارسات بن جفير وسموتريتش ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وما يحدث في غزة حاليا يحدث في الضفة بالتقسيط".

وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية: "الداخل السياسي الإسرائيلي يعلم بأن ثمّة محاسبة ستحدث بالحرب، لذلك، يلقي بالمسئولية على المستوى العسكري، وهناك بيني جانتس وزير دفاع سابق الذي أستدعي ليكون وزيرا في حكومة الحرب، وموقفه أن رفح الفلسطينية مهمة ويجب اجتياحها، ولكن الأهم هو الحفاظ على المحتجزين الأسرى".