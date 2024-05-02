11 مليون جنيه|إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال سفير

أحالت جهات التحقيق المختصة، عصابة تضم 3 متهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال سفير فوق العادة بالشرق الأوسط، مستحقة له لدى وزارة المالية، من خلال مخطط وضعوه بالنصب والتحايل على الوزارة وباستخدام أوراق مزورة.



وحملت القضية، الرقم 5 لسنة 2024 كلي شمال القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أسامة سيف الدين، ويحاكم في القضية متهم واحد وهو إسكندر أ. ش. – 84 سنة – بالمعاش، نظرا لوفاة المتهمين الآخرين وهما شقيقه روجيه أ. ش. والمحامي مصطفى م. م.



بداية الواقعة عندما أقر نشأت عبد السلام حجازي، 74 سنة، محامٍ، خلال التحقيقات أنه بصفته وكيلا عن رومانوس عزيز رعد – 55 سنة – سفير فوق العادة للعلاقات الخارجية بالشرق الأوسط – جنسيته لبناني أمريكي، والذي اشترى والده جميع ممتلكات المتوفى إدوارد سليم شديد، ومن ضمنها قطعة أرض تم الاستيلاء عليها من الدولة، وعليه أقام الدعوى رقم 243 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة، طالبا التعويض عن الاستيلاء على الأرض المذكورة.

وأوضح أنه فوجئ بسبق صدور حكم بات بالتعويض عن ذات قطعة الأرض في القضية رقم 63 لسنة 2009 تعويضات شمال القاهرة بمبلغ مالي 21 مليون جنيه، وتم صرف نحو 11 مليون جنيه منها.

وأضاف أن الدعوى مقامة من المتهم الأول وشقيقه المتوفى عبر وكيلهما المحامي المتوفى، بتقديمهما محررًا رسميًا مزورًا – صورة رسمية من إعلام وراثة رقم 1110 لسنة 2008 وراثات الساحل – مفاده انحصار ورثة إدوارد سليم شديد الشرعيين على المتهم وشقيقه حتى يتمكنا من مخططهما الإجرامي.