كاتب صحفي: الأنفاق في قطاع غزة تحولت إلى مقابر جماعية

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إسرائيل تحتجز أكثر 1200 جثة من الذين شاركوا في الهجوم على غلاف غزة في 7 أكتوبر، كما أن الأنفاق تحولت إلى مقابر، حيث بها آلاف لا أحد يعرف عنها شيئا سواء عناصر مقاومة ورهائن، وحركة حماس نفسها لا تستطيع الوصول إليهم.

وأضاف "أبو الهول" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك 5 آلاف أسير أخذوا من غزة بعضهم تم نقلهم لمعسكرات في النقب مثل معسكرات " جوانتانامو".

وتابع: "الوضع العسكري بالنسبة لحماس شيء ، وأداء المقاومة كان صعبا، والحركة دخلت المفاوضات فقط للدفاع عن الأنفاق وقادتهم في الأنفاق ولم تدافع عن المواطنين العاديين".

وواصل: "أصدق أن حماس الخارج لم يكونوا على علم بهجوم 7 أكتوبر، لكن كان هناك مخطط، والدليل على ذلك أن الإسرائيليين أنفسهم قالوا وصلت إليهم منذ أكثر من سنة مخططا يسمى جدار أريحا بهذا الهجوم لكن تقديرات الأجهزة الأمنية في إسرائيل أشارت إلى أن حماس لن تجرأ".