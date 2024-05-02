باحث: إذا سمح لترامب خوض المرحلة الأخيرة من الانتخابات الأمريكية سيفوز على بايدن

قال الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي، إنه إذا سُمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الوصول إلى المرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولم يعترضه القضاء الأمريكي، فإنه سيفوز على الرئيس الحالي جو بايدن، في ظل هذه الظروف.

وأضاف "حميد" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "هناك انقسام في الولايات المتحدة بدرجة لم تعد تنفع معها الحلول الوسط".

وعلّق أحمد الطاهري، قائلا: "في الماضي كان يتم التعامل مع الانتخابات الأمريكية على أنها كرنفال، ولكن، واشنطن في الانتخابات الأمريكية الأخيرة –دون مبالغة- كانت عبارة عن ثكنة عسكرية، والألواح الخشبية غطت المحال والأمن كان في الشوارع والناس حملوا الأسلحة".

وواصل: "في أمريكا والداخل الإسرائيلي، أصبح الأمر به اتجاهات كثيرة ول يعد قضية واحدة باتجاه واحدة، وهناك أسباب عديدة أوصلت بايدن إلى الأزمات التي يعاني منها منها ملف غزة والوضع الاقتصادي".