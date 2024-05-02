وزير خارجية السعودية يستعرض استعدادات المملكة لاستضافة معرض إكسبو الرياض

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس.

وناقش الأمير فيصل بن فرحان، تكثيف التنسيق بين المملكة والمكتب الدولي للمعارض، وجميع الجهات المحلية والدولية لتقديم نسخة استثنائية في إكسبو الرياض 2030، والذي يأتي تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".

وحضر الاستقبال رئيس وحدة إكسبو في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالله بن خميس.