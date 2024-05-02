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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أشرف أبو الهول: موافقة حركة حماس على المبادرة المصرية ضرورة لإنقاذ الفلسطينيين

أشرف أبو الهول، مدير
أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه على حركة حماس الموافقة على المبادرة المصرية، حيث إنها ستنقذ دماء أخرى، لأن إسرائيل إذا دخلت رفح الفلسطينية ستحدث جرائم، نظرا لأن مساحتها محدودة وعدد سكانها كبير، والأكثر من ذلك أن هناك عشرات بل مئات الموجودين في رفح الفلسطينية ملاصقين على الحدود المصرية.

وأضاف "أبو الهول" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، "شهادة للتاريخ، يوم 7 أكتوبر الساعة 7 ونصف صباحا تواصلت معي إذاعة محلية في غزة أخبرتني بحدوث هجوم وأن حماس احتجزت أسرى عسكريون، ففرحت، وخلال الساعة 10 صباحا رأيت بوست للأستاذ أحمد الطاهري يقول فيه إن الهدف مصر، فاستغربت حينها حيث إن القلق في الناحية الأخرى".

وتابع: "عندما بدأت أتابع على مدار اليوم، وعلمت بحجم الهجوم الذي تم، هذا الهجوم تم بواسطة 3 آلاف عنصر، قسموا إلى 3 مجموعات، مجموعة تدخل وتحتل مستوطنات الغلاف، ومجموعة تأخذ الأسرى لنشرها في غزة، ومجموعة أخرى تدافع، والإسرائيليين شلت رأسهم لمدة 4 ساعات، ومصر كانت مستوعبة هذا منذ البداية وأن الرد الإسرائيلي سيكون تدمير غزة".

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