أبو الهول: المحتجزون لم تكن ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل والهدف تدمير غزة

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المتبقي من الرهائن وفقا للتقديرات 130 شخصا لكن الأحياء منهم 30 فقط، مردفا:" أعتقد أن الرهائن لم تكن لدى إسرائيل ورقة مركزية بالنسبة لها، لكن الورقة المركزية الأساسية بالنسبة لها هي تدمير غزة، وهذا يعني أن العدد الذي يدور المساومة عليه من الأحياء تقلص للغاية ".

وأضاف" أبو الهول "خلال حواره ببرنامج" كلام في السياسة "، المذاع على قناة" إكسترا نيوز "، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه يتضح مع الأيام أن إسرائيل في الأيام الأولى لعملية غلاف غزة أثناء نقل الرهائن للقطاع تتعمد قصف الرهائن الإسرائيليين خاصة العسكريين حتى لا يكون هناك عسكريون تساوم عليهم حماس.

وتابع:" إسرائيل لديها ورقة، لم تعلنها حتى الآن، هي أسماء من أسرتهم حماس، سواء العسكريون أو المدنيون، لدرجة أنه منذ حوالي شهرين الصحف الإسرائيلية حصلت على أسماء وعندما نشرتها الحكومة الإسرائيلية لجأت للقضاء لمنعها حتى لا تعرف حماس الأحياء لدى إسرائيل ومن ضمنهم وزراء وقادة عسكريون ومسؤولون في الجهاد الإسلامي.