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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن قذائف الهاون آمنة بعد الإبلاغ عن إصابة الدماغ.. تفاصيل

صدى البلد

تعمق تقرير لنيويورك تايمز، في ساحة المعركة التي لا يلاحظها أحد إلى حد كبير والتي توجد داخل مناطق التدريب العسكرية، حيث يسلط الضوء على الأعراض المثيرة للقلق التي يعاني منها الجنود بعد التعرض المتكرر لانفجارات منخفضة المستوى من إطلاق أسلحة مثل قذائف الهاون.

يرسم التقرير صورة حية للجنود الذين يعانون من الأعراض المنهكة لإصابات الدماغ المؤلمة (TBI)، على الرغم من عدم تلقيهم أي تشخيص رسمي. ومن خلال مقابلات مع أكثر من عشرين جنديًا، يكشف عن نمط مثير للقلق: فالجنود الذين يطلقون آلاف قذائف الهاون أثناء التدريب يصابون بأعراض تعكس أعراض الإصابة الدماغية الرضية، بما في ذلك الصداع والأرق والارتباك وفقدان الذاكرة والاضطراب العاطفي.

إن موقف الجيش بشأن هذه المسألة يتناقض مع تجارب الجنود المباشرة. وبينما يؤكد الجيش أن هذه الانفجارات ليست قوية بما يكفي لإحداث إصابات في الدماغ، فإن الجنود يروون معاناتهم في غرف الانتظار في المستشفى، حيث لا يتم التعرف على أعراضهم أو علاجها.

يؤدي غياب التشخيص النهائي إلى تفاقم المشكلة. ومع عدم وجود فحص تصويري أو اختبار دم قادر على اكتشاف التمزقات المجهرية في الدماغ الناجمة عن التعرض المتكرر للانفجارات، يُترك الجنود للتعامل مع أعراضهم دون تدخل طبي مناسب.

يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لمزيد من البحث والوعي المحيط بهذه القضية. وهو يسلط الضوء على الانفصال بين التجارب الحياتية للجنود وفهم الجيش للإصابات المرتبطة بالانفجارات. وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى وجود صلة بين انفجارات قذائف الهاون وإصابات الدماغ، فإن السجلات الرسمية لا تعكس المدى الحقيقي للمشكلة.

ويختتم التقرير بحكايات مؤثرة من جنود مثل الرقيب. مايكل ديفول، الذي انهارت حياته نتيجة لإصابات ناجمة عن قذائف الهاون. إن رحلة ديفول - من إطلاق قذائف الهاون إلى الكفاح في المهام اليومية، وتحمل الاضطرابات العاطفية، ومواجهة التسريح الطبي المحتمل - بمثابة تذكير مؤثر بالتكلفة البشرية لإصابات الدماغ غير المعترف بها بين الجنود.

 

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