"تحوت".. مشروع تخرج بآداب إعلام حلوان

أطلق فريق من طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب، قسم الإعلام، جامعة حلوان، حملة تهدف إلى تعزيز وإحياء الهوية المصرية بشكلها السليم، تُسمى "تحوت"، تحت شعار "حضارتنا بطريقتنا"، في إطار مشروع التخرج الخاص بهم.



وتقوم الحملة على ثلاث ركائز أساسية، من شأنها تصحيح المغالطات التاريخية حول الحضارة المصرية القديمة، وكذلك التوعية بإنجازات المصري القديم في مختلف المجالات، وذلك في إطار دعم وتعزيز الهوية المصرية. كما تهدف الحملة إلى الجمع بين الماضي والحاضر، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لخلق بيئة تخيلية لحياة المصري القديم، بهدف تقديم صورة متكاملة مُبسطة للمتابع.

الجدير بالذكر أن "تحوت" من أوائل الحملات التوعوية بالأهمية الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إثراء وتعزيز الهوية البصرية والمعلوماتية لحضارة المصري القديم، وذلك يعود بدوره على تحقيق رجع صدى متميز على القطاع السياحي في مصر. كما تقدم صورة مميزة وصحيحة للتاريخ المصري على المستوى الدولي.

وقامت الحملة بزيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لبث البهجة في نفوس الأطفال في شهر رمضان الكريم. كما قام فريق "تحوت" بتنظيم موائد الإفطار بالتعاون مع "مصر الخير"، تحت شعار "في الخير دايمًا سابقين". وذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعية الخاصة بحملة "تحوت".

و تقوم الحمله

-تحت اشراف الدكتور محمد جبر عضو هيئة التدريس بالكلية، و يتكون

فريق عمل "تحوت" من مينا هاني ( قائد الحملة )، محمد هشام ، مصطفى جمال ، مارك ناصر ، كيرلس سمير ، بيتر رأفت ، ماركو هاني ، احمد منير ، كريم محمد ، عمرو ياسر ، ندى اشرف ، هاجر محمود ، كرستين كمال ، امنية نبيل ، مِدرونا بدري ، مريم عزت ، روان فريد ، حبيبة اسامة ، ميرنا سليمان، رانيا عماد ، آلاء وحيد ، نوران ناصر ، حنان خالد ، سمر حسين ، ساندي صاموئيل ، يارا عبدالعظيم".٠