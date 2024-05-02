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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 85% من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد

حملات بيطريه
حملات بيطريه

أكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حصيلة جهود الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في 19 مارس الماضي، عن طريق لجان التحصين المنتشرة في ربوع المحافظة.
وأكد الكومي انه تم تحصين أكثر من  85 % من الثروة الحيوانية، ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فى الإدارات التابعة للمديرية.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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