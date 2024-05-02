السنوار يطالب بإجراء تعديلات أساسية في مفاوضات اتفاق التهدئة

في المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة محتملة بين إسرائيل وحماس، ورد أن زعيم حماس يحيى السنوار يدفع من أجل إجراء تعديلات كبيرة على الشروط المقترحة، وفقا لمصادر نقلتها أخبار القناة 12. وتسلط هذه المطالب، التي حددها المعلق المختص بشؤون الشرق الأوسط إيهود يعاري، الضوء على موقف حماس مع استمرار محادثات الوساطة، حيث يسعى السنوار إلى معالجة نقاط الخلاف الرئيسية.

أولاً، يصر السنوار على وقف مضمون وغير مشروط للأعمال العدائية، ويرفض بند الاقتراح الحالي الخاص ببدء المفاوضات حول تهدئة مستدامة بعد أول 16 يومًا من فترة هدنة مدتها 40 يومًا. وبدلاً من ذلك، فهو يسعى إلى الحصول على التزام مكتوب بوقف فوري للقتال، مما يسلط الضوء على الأهمية الملحة التي توليها حماس لتحقيق سلام دائم.

ثانيًا، يعارض السنوار حق إسرائيل المقترح بمنع بعض السجناء الأمنيين الفلسطينيين ذوي التاريخ العنيف من العودة إلى الضفة الغربية، ويفضل إرسالهم إلى غزة أو المنفى. ويؤكد هذا المطلب إصرار حماس على السيادة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالشؤون الأمنية.

أخيرًا، يسعى السنوار إلى توضيح أنواع المواد التي سيتم السماح بدخولها إلى غزة لأغراض إعادة الإعمار. ويهدف هذا الطلب، بحسب يعاري، إلى ضمان احتفاظ حماس بالقدرة على إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية، وخاصة الأنفاق تحت الأرض، الضرورية لقدراتها الدفاعية.

وتعكس هذه المطالب الأهداف والأولويات الإستراتيجية لحماس في عملية التفاوض، حيث تسعى إلى حماية مصالحها بينما تسعى إلى إيجاد حل للصراع.