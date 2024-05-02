ميقاتي: مستعد للذهاب إلى أبعد مكان من أجل مصلحة لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي استعداده الذهاب إلى أبعد مكان من أجل مصلحة لبنان.

وأشار ميقاتي في تصريحات له؛ إلى أنه في زيارته الأخيرة إلى فرنسا وفي حديثه مع الرئيس ماكرون كان هناك تقدم وتفهم فرنسي لتطبيق لبنان القوانين المرعية الإجراء على أراضيه.

وشدد ميقاتي علي عزم الدولة اللبنانية على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، لافتا الي ان كل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، مضيفا: "وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.

وتابع: ما يريحني هو أنَّ الموقف اللبناني كان موحداً حيال مسألة النزوح السوري.

وأتم ميقاتي تصريحاته قائلا: “حُزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي هي غير مشروطة وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية”.