عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: مستعد للذهاب إلى أبعد مكان من أجل مصلحة لبنان

ارشيفي
ارشيفي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي استعداده الذهاب إلى أبعد مكان من أجل مصلحة لبنان.

وأشار ميقاتي في تصريحات له؛ إلى أنه في زيارته الأخيرة إلى فرنسا وفي حديثه مع الرئيس ماكرون كان هناك تقدم وتفهم فرنسي لتطبيق لبنان القوانين المرعية الإجراء على أراضيه.

 

وشدد ميقاتي علي عزم الدولة اللبنانية على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، لافتا الي ان كل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، مضيفا: "وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.

وتابع: ما يريحني هو أنَّ الموقف اللبناني كان موحداً حيال مسألة النزوح السوري.

وأتم ميقاتي تصريحاته قائلا: “حُزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي هي غير مشروطة وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

ناقد رياضي زملكاوي: ابننا إمام عاشور بيتفرج معانا على الماتش

ترشيحاتنا

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

أمين الفتوى: من ينشر تفاصيل عن بيته بالسوشيال ميديا معرض للحسد

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

لسه هتقل أكثر.. تفاصيل انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة

الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية .. هنا الزاهد تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

جوبير وغير تقليدي.. شاهد فستان ابنة مصطفى كامل بعقد قرانها

بقبلة وحضن.. ناهد السباعي برفقة شقيقها في عيد ميلاده

70 صورة من عقد قران ابنة مصطفى كامل

فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ