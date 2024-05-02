متى نريد .. كيف كاشف نتنياهو العالم بإعلانه هذا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد على أن القرارات الحاسمة المتعلقة بأمنها وبقائها تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية وحدها. وتؤكد تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها وسط توترات إقليمية وتدقيق دولي، التزام إسرائيل بتقرير المصير وحماية مصالحها.

قال نتنياهو: لدينا امتنان لأصدقائنا في العالم. ولكن أقول أيضًا لأصدقائنا الأوفياء: إن القرارات المتعلقة بالقضايا التي تهم وجودنا نتخذها بأنفسنا، من منطلق المسؤولية ومن منطلق الحكم الأفضل. سنفعل كل ما في وسعنا لمواصلة حماية بلادنا”.

من خلال الاعتراف بالامتنان للحلفاء وفي الوقت نفسه التأكيد على الاستقلال، نقل نتنياهو رسالة واضحة: تحتفظ إسرائيل بصلاحية التصرف بشكل حاسم في الأمور الحيوية لوجودها. ويعكس هذا التأكيد على السيادة موقف إسرائيل الطويل الأمد بشأن الأمن القومي ويؤكد تصميمها على الدفاع ضد التهديدات المتصورة.

يأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية، حيث تواجه إسرائيل مخاوف أمنية على المستوى الداخلي وعبر حدودها. وعلى هذه الخلفية، فإن رسالة نتنياهو الواضحة تعزز تصميم إسرائيل على حماية سيادتها وحماية مواطنيها.