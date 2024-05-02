لمدة أسبوع.. دولة عربية تتعرض لظواهر جوية قاسية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريرا عن حالة الطقس في المملكة خلال لأسبوع القادم حيث توقع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل، تصحبها رياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار.

وبين المركز أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في كل من: جازان، وعسير، والباحة، والرياض، والشرقية؛ وذلك اعتبارًا من السبت وحتى الجمعة الموافق 11 مايو الجاري.

وحذر من بعض الظواهر المصاحبة للأمطار، على غرار جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، بالإضافة إلى رياح مثيرة للأتربة والغبار.