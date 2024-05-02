الولايات المتحدة: حماس احتجزت شحنة مساعدات أردنية في غزة

قالت تايمز أوف إسرائيل، إن حماس تمكنت من تحويل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى غزة من الأردن في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مشيرا إلى أن المساعدة أعيدت في النهاية إلى المجموعة المسؤولة عن توزيعها.

قال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "إن الأمم المتحدة إما في طور هذه العملية أو أنها استعادت الآن تلك المساعدات، ولكن كان عملاً غير مقبول من قبل حماس أن تقوم بتحويل هذه المساعدات في البداية"، مضيفًا أنه من المرجح أن تصدر الأونروا بيانًا يدين قريبًا الحادث.

وأضاف: "إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن تفعله حماس لتعريض شحنة المساعدات للخطر، فسيكون تحويلها لاستخدامها الخاص، بدلاً من السماح لها بالذهاب إلى المدنيين الأبرياء الذين يحتاجون إليها".

وزعم أن حماس احتجزت شاحنات المساعدات "لبعض الوقت" قبل إطلاق سراحها.