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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجديد اعتماد شهادة الأيزو DNV لشركة الملاحة الجوية

الشركة الوطنية
الشركة الوطنية

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني في تجديد اعتماد المراجعة الدورية الأولى لشهادة الأيزو (9001:2015) من جانب الشركة المانحة (DNV) ، وذلك  بعد اجتياز الشركة  الوطنية جميع المراجعات والتدقيقات الخاصة بإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو الدولية.

وفي هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على جهودهم المخلصة والتزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير الدولية والتي كان لها مردود إيجابي باجتياز التجديد الدوري للشهادة؛ مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة المُطبقة عالميًا بشكل دقيق في مختلف المجالات؛ مما يعزز من تحسين مستويات الأداء  وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال اتباع أفضل المواصفات العالمية.

ومن جانبه أشار كابتن إيهاب محيي الدين  رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن شهادة الأيزو "9001:2015"؛ تعد من الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على أساس تطابق الوثائق مع طبيعة الواقع الإداري والفعلي بما يحقق أفضل مستويات الأداء داخل منظومة العمل،ويعكس أيضًا حرص الشركة التام على تطبيق أعلى المستويات والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة،  مما يعزز من ريادة الشركة في الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية .


جدير بالذكر أن إشادة مفتشي الشركة المانحة جاء تتويجاً للجهود الفعالة التي تقوم بها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتطبيق أعلى معايير المراجعة الدولية على أكمل وجه،، فضلاً عن الدور الفعال والجهود المبذولة من جانب المختصين في مجال إدارة الجودة وتطبيق نظم إدارتها في المجالات التالية؛ التغيرات المناخية وإدارة المخاطر وإدارة التحديات المتعلقة بمنظومة الملاحة الجوية، هذا وقد أشادت لجنة المراجعة بكفاءة ومهارة منظومة المراقبة الجوية لدورهم الفعال في إدارة الحركة بحرفية عالية أثناء غلق بعض المجالات الجوية خلال الفترة الماضية .

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