إحدى المكرمات من الرئيس: أتمنى يكون عندي عربية لنفسي بسبب ظروف المعيشة

وجهت رحاب علي حسن، المكرمة من الرئيس السيسي في احتفالية اليوم، الشكر للرئيس السيسي على تكريمها خلال الاحتفال بعيد العمال.

وقالت رحاب علي حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "اضطريت لعمل رخصة وأشتغل في هذا المجال بسبب لظروف المعيشة وكثرة الالتزامات، وتعبت في هذا المجال جدا"، متابعة: "كنت بشوف بهدلة كتير لكن كله علشان خاطر الولاد".

وتابعت رحاب علي حسن، المكرمة من الرئيس السيسي في احتفالية اليوم،: "أتمنى يكون عندي عربية لنفسي علشان مروحش أشتغل مع حد تاني".

وأشارت: "عندي 4 أولاد بمراحل مختلفة من التعليم.. وأنا مطلقة وزوجي يعطيني نفقة ووالدتي تساعدي من معاشها".