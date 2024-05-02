بروتوكول تعاون لتطوير وحدة الطب الرياضي بالوادي الجديد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم، بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي ، وبحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد بهدف تشغيل وحدة الطب الرياضي بمدينة الخارجة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بشأن تشغيل الوحدة الطبية بالخارجة والاستفادة من الكوادر الطبية بالجامعة من خلال خدمات المبنى التابع للإدارة المركزية للطب الرياضي ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد وذلك لتحقيق خدمة مجتمعية لأبناء المحافظة وتقديم خدمات طبية وعلاج طبيعي وتأهيل سواء للرياضيين أو غير الرياضيين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية الوحدة الطبية بالخارجة بالوادي الجديد ، نظرا لأنه سيتم استثمار العنصر البشري من الأطباء المتخصصين من كلية الطب بالجامعة لخدمة الرياضيين من أبناء المحافظة وبالأخص في العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي.

وأضاف "صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الطب الرياضي وجعل مصر من الدول المتقدمة فيه ، لإتاحة الفرصة لأبطالنا الرياضيين للعلاج والتأهيل الطبي وفقا لمواصفات عالية المستوي وفي ضوء توفير الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات الطبية للرياضيين، مضيفاً أن هذا البروتوكول سيتم تنفيذه من خلال تعاون ثلاثي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي ومحافظة الوادي الجديد.

أشار الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعه الوادي الجديد الي أن التعاون مع الوزارة خطوة مهمة للجامعة لتحقيق عدد كبير من الخدمات المجتمعية ومساعدة مؤسسات الدولة المصرية وبالأخص وزارة الشباب والرياضة في تحقيق جزء من أهدافها ورؤيتها نحو خدمة الرياضيين وبالأخص داخل محافظة الوادي الجديد.