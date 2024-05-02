أستاذ قانون دولي: النظام الأمريكي يسحق مظاهرات طلاب الجامعات بشكل عنيف

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنه دون شك أن مظاهرات الطلاب الذين يدعون لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، ويدعون جامعاتهم وحكوماتهم إلى التوقف عن التواطؤ مع الدولة التي ترتكب هذه الإبادة الجماعية، ويقوم النظام الأمريكي بسحقها الآن بشكل عنيف.

وأضاف "منير"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هذه المظاهرات هي سلمية والطلاب في الجامعات المختلفة يلتزمون كما يظهر في جميع المقابلات أنهم ملتزمون بسلمية هذه المظاهرات.

وتابع: "لكن الأمريكيين قرروا استخدام القوة لفض هذه المظاهرات، وهو مؤسف للغاية، حيث بدأت أمريكا حصد بعض الانتقادات على مستوى العالم بما في ذلك بعض آليات الولايات المتحدة المختصة بحقوق الإنسان".

وواصل: "الولايات المتحدة تدعي أنها راعية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في التعبير عن الرأي في العالم، ولكن في اللحظة التي وجدت بأن هنالك مظاهرات عارمة تسعى إلى تغيير سياسات الولايات المتحدة أو سياسات الجامعات الأمريكية اتجاه الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات هذه الجامعات من الاحتلال فإنها قامت بالاعتقال".