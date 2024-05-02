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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غموض يحيط بالعثور على هيكل عظمي بأرض زراعية في الوراق

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على هيكل عظمي داخل قطعة أرض زراعية في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

 

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على هيكل عظمي مشوه المعالم، دون التوصل لهوية الشخص؛ لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الواقعة.

 

وكانت البداية ببلاغ من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة في باطن أرض زراعية، عبارة عن هيكل عظمي، وعلى الفور تم عرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة؛ لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة.

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