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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منع رئيس الوزراء البريطاني السابق من التصويت بالانتخابات المحلية

صدى البلد

واجه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون لحظة محرجة عندما تم إبعاده عن مركز الاقتراع لعدم تقديمه بطاقة هوية تحمل صورة، وهو شرط تم تقديمه خلال فترة ولايته.

وفقا للأندبندنت، وجد جونسون، الذي كان يحاول التصويت في الانتخابات المحلية في جنوب أوكسفوردشاير، نفسه غير قادر على المضي قدمًا بدون بطاقة الهوية اللازمة.

ويلزم قانون الانتخابات، الذي تم إقراره في عام 2022 ودخل حيز التنفيذ العام الماضي، الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة، بما في ذلك جوازات السفر أو رخص القيادة أو غيرها من الوثائق المعتمدة، لمنع تزوير الانتخابات. على الرغم من دوره الفعال في تنفيذ هذا القانون، فقد خالف جونسون أحكامه عن غير قصد.

ويسلط هذا الحادث الضوء على الآثار العملية والتحديات التي تفرضها لوائح التصويت الجديدة. في حين أن المتحدث باسم جونسون لم يتناول قضية الهوية بشكل مباشر، مشددًا فقط على أن "السيد جونسون صوت للمحافظين"، إلا أن الحادث يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوعي والامتثال للقوانين الانتخابية.

وفي حادثة منفصلة، ​​طلب النائب عن حزب المحافظين، توم هانت، المساعدة من الأعضاء المحليين بعد أن أدرك أنه يفتقر إلى بطاقة الهوية المناسبة للتصويت في انتخابات المجالس المحلية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التعقيدات المحيطة بإجراءات التصويت.

ومع بدء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، مع التنافس على 2636 مقعدًا في 107 سلطات محلية، تؤكد مثل هذه الحوادث على أهمية الاستعداد والالتزام بالمتطلبات القانونية لضمان نزاهة العمليات الديمقراطية.

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