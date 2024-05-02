بايدن: من الخطأ انتهاك الحقوق في الولايات المتحدة

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مظاهرات طلاب الجامعات الأمريكية المؤيدة لفلسطين، قائلا إنه لابد من ضمان عدم إتلاف الممتلكات سواء كسر نوافذ أو تكسير السيارات، هذه ليست احتجاجات سلمية ولكن تهديد وترويع المواطنين.

وأضاف "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، "بالتالي هذا ضد القانون الدولي وضد قانون الولايات المتحدة، نحن نحاول تطبيق القانون والحفاظ على السلم العام، وحق التعبير، الأمر يتعلق بالتعبير عن الحقوق هناك الحق في الاحتجاج وليس الحق في التسبب بالفوضى، هناك الكثير من الحقوق مثل الحصول على التعليم وشهادة جامعية وحق السير، لابد من حماية كل الحقوق".

وتابع: "لا يوجد أي مكان في أي حرم جامعي أو أي مكان في الولايات المتحدة يعادي السامية أو يعادي الطلاب اليهود، لا يوجد أي مكان للغضب أو الكراهية أو معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا، لابد من دعم حقوق المواطنين سواء الإسرائيليون أو الفلسطينيون أو أي كانت جنسيتهم، من الخطأ تماما أن تنتهك الحقوق في الولايات المتحدة".