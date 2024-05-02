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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الطيران المدني" تختتم دورة حول البرنامج الوطني للسلامة بالتعاون مع United ATS

صدى البلد

اختتمت اليوم سلطة الطيران المدني فعاليات الإطار العام " للبرنامج الدولي للسلامة الجوية State Safety Program" بالتعاون والتنسيق مع الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية داخل منظومة الطيران المدنى.

دارت فعاليات الدورة التدريبية خلال الفترة  من ٢١ إبريل وحتى الأول من شهر مايو الجارى، بمقر سلطة الطيران المدني المصري بمشاركة عدد ٤١ متدرب من كافة التخصصات والمستويات الوظيفية من العاملين ومفتشي السلامة بالإدارات المركزية التابعة لسلطة الطيران المدنى، ويسهم هذا البرنامج بمتابعة ومراقبة مدى إلتزام شركات تقديم الخدمات بمتطلبات السلامة الجوية، 

ومن جانبه أشاد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني بالتنسيق الفعال مع شركة United ATS وما تمتلكه من كوادر تدريبية متخصصة ومؤهلة، مشيدًا بما قدمه المحاضرين من معلومات قيمة خلال البرنامج التدريبي والتي أسهمت في تنمية مهارات العاملين ومفتشي السلطة ؛ كما أشار الشرقاوي إلى أهمية التأهيل التدريبي للعاملين مشيدًا بإلتزام المتدربين وحرصهم على الحضور والاستفادة التامة من الدورة التدريبية والإلمام الكامل بكافة متطلباتها وأهدافها، موضحًا أن الهدف الرئيسي من انعقاد هذه الدورات هو تقديم الدعم الكامل لجميع العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم العملية؛ بما يتماشى مع المعايير العالمية للسلامة الجوية.

 ويعد هذا البرنامج التدريبي بمثابة التعاون الأول مع الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران لخبرتها المتميزة في هذا المجال والتي ستتيح مزيد من الدورات التدريبية المتعددة فى مختلف التخصصات للعاملين بالسلطة مما يسهم في تعميمها على جميع شركات الطيران المصرية خلال المرحلة القادمة.

وفي ختام الفعاليات قام كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني و اللواء محمد حسن نائب رئيس سلطة الطيران المدني  و اللواء ملاح شوقي العزب المدير العام للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران بتسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

 

 

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