الجيش الأمريكي: نفذنا غارة جوية في سوريا مايو الماضي قتـ لت مدنيا

يعتبر اعتراف الجيش الأمريكي مؤخرًا بأن غارة جوية في مايو 2023 في شمال غرب سوريا قتلت مدنيًا، وليس قائدًا كبيرًا في تنظيم القاعدة كما ادعى في الأصل، يسلط الضوء على تعقيدات وتحديات الحرب الحديثة.

وفقا لسي بي سي، في بيان صدر بعد عام تقريبًا من الحادث، كشفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن نتائج تحقيقاتها، والتي حددت هوية ضحية الغارة على أنها مدني لطفي حسن مسطو. يتناقض هذا الكشف مع التأكيدات السابقة للقيادة المركزية الأمريكية بأن الضربة استهدفت ناشطًا رفيع المستوى في تنظيم القاعدة.

وبينما أقر التحقيق بمجالات التحسين، إلا أنه لم يصل إلى حد التوصية بأي إجراءات لمحاسبة الضحايا المدنيين، مؤكدا أن الغارة تمتثل لقانون النزاع المسلح. ويثير هذا القرار تساؤلات حول معايير تقييم الضرر الذي يلحق بالمدنيين في العمليات العسكرية وآليات المساءلة المعمول بها.

ويسلط الخطأ الأولي في تحديد الهدف الضوء على التحديات التي تواجهها القوات العسكرية العاملة في بيئات معقدة وديناميكية مثل سوريا. كما يؤكد على أهمية المعلومات الاستخبارية الدقيقة وإجراءات الاستهداف الصارمة لتقليل مخاطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب التدقيق المتزايد في العمليات العسكرية الأمريكية في أعقاب التقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين في سوريا والعراق وأفغانستان. إن إصدار وزير الدفاع لخطة العمل للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والاستجابة لها يعكس الاعتراف بالحاجة إلى معالجة الخسائر في صفوف المدنيين وتخفيف تأثيرها على المجتمعات المتضررة.

للمضي قدمًا، التزمت القيادة المركزية الأمريكية بدمج الدروس المستفادة من هذا التحقيق في عملياتها وتعزيز جهودها للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ومع ذلك، فإن هذا الحادث بمثابة تذكير واقعي بالتكلفة البشرية للصراع المسلح وضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في العمليات العسكرية.