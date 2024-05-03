إبراهيم سعيد: عبد الله السعيد ناسي الكورة مع الزمالك ومستواه سئ

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، إن عبد الله السعيد حتى الآن مستواه بعيد تمامًا مع نادي الزمالك منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأضاف إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 :" عبد الله السعيد بعيد تمامًا عن كرة القدم ، وللأسف ناسي الكورة مع نادي الزمالك، وتحس أنه لم ينسجم مع الفريق".

وقال:" عبد الله السعيد بعيد أوي عن المستوى اللي كلنا نعرفه عنه والأزمة فين محدش عارف، ولو حد شايف أن عبد الله السعيد الصفقة الأفضل في الزمالك يبقى مش حقيقي، لأن عبد الله السعيد كأنه مش موجود في الزمالك".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استطاع الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد سيد "زيزو".