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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

أحمد رزق
أحمد رزق

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال وصولها مطار الكويت إستعدادا لإحيائها حفلا غنائيا.

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن مرض الفنان أحمد رزق، حيث أجرى عملية تغيير عظم الفك مما أدى إلي منعه من الكلام نهائيا.

غادة عبد الرازق تثير ضجة بالأحمر الناري| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

طبيبة تكشف عن الفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي المنتشر بالأسواق

إذا كنت من محبي الرنجة والفسيخ لابد من الإنتباه عند شراء الأسماك المملحة.

وقدمت سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي في موسم شم النسيم.

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نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

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