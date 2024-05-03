نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال وصولها مطار الكويت إستعدادا لإحيائها حفلا غنائيا.

تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن مرض الفنان أحمد رزق، حيث أجرى عملية تغيير عظم الفك مما أدى إلي منعه من الكلام نهائيا.

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إذا كنت من محبي الرنجة والفسيخ لابد من الإنتباه عند شراء الأسماك المملحة.

وقدمت سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي في موسم شم النسيم.