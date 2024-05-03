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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فايزة حيدر: حققت برونزية كأس العالم مرتين.. وقدوتي رونالدو وريان

صدى البلد

أكدت فايزة حيدر لاعبة وقائدة منتخب مصر السابقة لكرة القدم النسائية، والمدير الفني الحالي لفريق أبها السعودي لكرة القدم النسائية، أنها حققت برونزية كأس العالم للكرة النسائية مرتين.

وقالت فايزة حيدر خلال استضافتها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك عن نشأتها: "هي موهبة وكل واحد بيدور على الشيء الذي يحبه، واجهت تحديات كبيرة في بداية مشواري لكني تغلبت عليها من خلال تحقيق الإنجازات".

وأكملت: "قمت بعمل فترة إعداد لشقيقي وهناك مدرب شاهدني وأعجب بما أفعله، وعرض على أن أنضم لهم في فريق نهضة شرق حلوان، كنت المسؤول الفني عن الفريق والعنصر النسائي الوحيد، واستطعت الصعود إلى المربع الذهبي في الدورة ثم حققت المركز الثالث، وحصدت لقب أفضل مدير فني".

وواصلت: "دربت نادي مستقبل وطن ونادي فيوتشر وكنت لاعبة أيضا لأنني لم أعتزل الكرة حتى الآن، وأجيد اللعب في مركز ظهير أيسر وقدوتي كابتن ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر".

واختتمت: "بدأت تدريب الكرة نسائية في عام 2017، وحصدت أول بطولة كأس إقليمي في مصر، والذي وصلنا من خلاله لبطولة كأس العالم 2018، وأخذنا البرونزية ثم عام 2022 ولعبنا بطولة أفريقيا 2020 وحققناها".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.

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