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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيتمار بن جفير يدعو رئيس وزراء الاحتلال لإقالة جالانت

صدى البلد

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب دوره في سلسلة من التعيينات رفيعة المستوى غير الصائبة.

ومن بين هذه التعيينات استبدال رئيس المخابرات العسكرية، اللواء أهارون هاليفا، الذي استقال بسبب دوره في الفشل الذي أدى إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال بن جفير "كان جالانت أحد المسؤولين عن المفهوم الخاطئ للحكومة الأمنية قبل 7 أكتوبر، ليس لديه تفويض للموافقة على تعيينات الجنرالات وتشكيل هيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: هذا لا علاقة له بهوية الضباط المعينين، وبعضهم يستحق المكان الذي يشغله، وإنما له علاقة بقرار جالانت الاستمرار، كما لو أن الفشل الأكبر في تاريخ الأمة لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع. وأكد بن جفير أن جالانت غير مؤهل لمواصلة عمله كوزير للأمن.

وكان نتنياهو أعلن في مارس الماضي عن إقالة جالانت بسبب انتقاده للإصلاحات القضائية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أسبوعين.

كما انتقد وزير المالية بيتساليل سموتريش التعيينات، قائلا في تعليق بالفيديو إنه "بغض النظر عن هوية الضباط، لا يمكن لعملية تعيين لواءات الجيش الإسرائيلي الذين سيقودون عملية تصحيح الجيش بعد الإخفاقات، أن تتم بإيعاز من رئيس الأركان الذي يتحمل المسؤولية عن قسم كبير من الإخفاقات العسكرية.

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