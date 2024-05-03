بركات: جوميز أخطأ في تشكيله أمام البنك الأهلي.. وإصابة شلبي مؤثرة

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك أخطأ في تشكيله خلال مباراة البنك الأهلي، التي فاز فيها الأبيض بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري العام.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشكل الهجومي للزمالك لم يكن مكتمل في ظل الدفع بناصر ماهر في مركز رأس الحربة".



وأضاف: "تشكيل جوزيه جوميز لم يكن متوقع، فهو يملك 3 لاعبين في مركز رأس الحربة، وكان عليه البدء بناصر منسي أو سامسون أكينيولا في ظل إيقاف سيف الدين الجزيري".



وتابع: "إصابة مصطفى شلبي ستكون مؤثرة على الزمالك في الفترة القادمة، فمن الواضح أن الإصابة لن تكون بسيطة، ومن الصعب لحاقه بنهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان".



وأكمل: "مصطفى شلبي عائد من الإصابة وبدأ في استعادة لياقته، وسجل هدفًا للزمالك أمام دريمز الغاني، ويسير بشكل جيد مع الفريق في الفترة الحالية".



وواصل: "استبدال مصطفى شلبي بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي صحح شكل الزمالك، في ظل إشراك سامسون أكينيولا، فهو يستطيع التحول بجسده، ولديه سرعة حركة وتغيير اتجاهات".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "سامسون أكينيولا استطاع الحصول على ركلة جزاء، وتمكن من من الحصول على ركلة جزاء، سجل بها الزمالك هدفه في المباراة عن طريق أحمد مصطفى زيزو".