بركات: الأخطاء الساذجة وراء هزيمة البنك الأهلي أمام الزمالك

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأخطاء الساذجة هي السر وراء هزيمة البنك الأهلي أمام الزمالك، في المباراة التي فاز فيها الأبيض بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري العام.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بدايات فريق البنك الأهلي لم تكن جيدة، وهذا هو السبب في موقفه الحالي في جدول ترتيب الدوري حاليًا".



وأضاف: "البنك الأهلي خسر من الزمالك بالأخطاء الساذجة.. أسامة فيصل، لاعب الفريق حصل على بطاقة صفراء أولى مجانية بعد الاعتراض على ركلة ركنية".



وتابع: "البنك الأهلي خرج من المباراة بعد طرد أسامة فيصل.. الزمالك حصل على ركلة جزاء بعد تدخل محمد عبد الغني، وهي ركلة جزاء صحيحة".



وأكمل: "فريق الزمالك كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر من الهدف النظيف.. والفريق تخطى محطة مهمة بالفوز على البنك الأهلي، فهي مواجهة صعبة في الدوري".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "المباراة بها دروس مستفادة للبنك الأهلي، ويحسب للفريق أنه عنيد ويحاول حتى أخر اللحظات في كل مباراة، وتبديلات طارق مصطفى في المباراة كانت هجومية".