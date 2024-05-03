وليد الحديدي: جوميز يغامر في تشكيلة الزمالك.. ومواجهة نهضة بركان صعبة

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن الزمالك قدم مستوى جيد أمام البنك الأهلي واستطاع تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في مسابقة الدوري المصري، مشيرًا إلى جوزيه جوميز يمتلك جراءة كبيرة ويثق كثيرًا في لاعبي الفريق الأبيض.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جراءة جوميز في بعض الأوقات تتخطى المغامرة في بعض الأحيان، والزمالك يلعب بأكثر من عنصر في خط الهجوم، ولم يكن سوى نبيل دونجا في خط الوسط الدفاعي، بينما باقي الأسماء تميل للهجوم".

وأضاف: "البنك الأهلي كان يهدد مرمى الزمالك كثيرًا، والفريق الأبيض كان يلعب بدون رأس حربة وهو ما يمثل لغز فني كبير بالنسبة لتكتيك جوزيه جوميز، والزمالك حسم اللقاء بالخبرات، واستطاعوا التعامل مع اللقاء بشكل جيد حتى حسموا اللقاء بالفوز".

وواصل: "جوميز دائمًا يغامر، وفي لقاء دريمز لعب بشكل هجومي واضح، مع تفادي الأخطاء الدفاعية قدر الإمكان، وما حدث في لقاء الفريق الغاني تكرر أمام البنك الأهلي، وفاز الفريق بصعوبة، لذلك المدرب البرتغالي مطالب بمراجعة افكاره لأنه مقبل على نهائي صعب أمام نهضة بركان المغربي".

وأكمل: "فريق نهضة بركان صعب ويمتلك خبرات إفريقية، والزمالك لابد أن يعمل حساب لتلك المواجهة".