عمرو الدردير يتغزل في نجم الزمالك: أحسن لاعب في مصر

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، على استاد القاهرة، في ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونشر الناقد الرياضي عمرو الدردير صورة أحمد زيزو لاعب الزمالك عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "أحسن لاعب في مصر 🇪🇬❤️"

سجل الهدف أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، كان تحصل عليها البديل سامسون أكينيولا.

بهذه النتيجة، يحتل فريق الزمالك المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات.