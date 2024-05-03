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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتياجات الأهلي في الدوري قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، دون تعثرات في مباريات الدوري العام.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الأهلي يستعد لمواجهة الجونة، وهو فريق مجتهد، إلا أن الأهلي في نفس الوقت يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا دون تعثرات في الدوري".


وأضاف: "الأهلي يسعى من خلال مبارياته المؤجلة العودة لصدارة جدول ترتيب الدوري، خصوصًا في ظل سير الزمالك وبيراميدز بشكل جيد في الفترة الحالية".


وتابع: "النادي الأهلي يريد 5 مباريات مؤجلة للتساوي في عدد المباريات مع بيراميدز، وحال فوزه في جميع المباريات سيتفوق على بيراميدز بفارق نقطة".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي استحق الفوز على الإسماعيلي، وإمام عاشور سجل هدفًا رائعًا، وكان به مهارة كبيرة منه ومن علي معلول، أما مصطفى شوبير هو المتألق دائمًا".

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