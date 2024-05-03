مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة

فاز نادي الاتحاد السكندري، على حساب النادي الأهلي بنتيجة 68 ـ 65، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لكرة السلة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "الاتحاد السكندري بطلا لكأس مصر لكرة السلة بعد الفوز علي الأهلي بمباراة مثيرة 68 - 65"

تفاصيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس مصر

الفترة الأولى كانت 19 ـ 14 لصالح نادي الاتحاد السكندري، وفاز زعيم الثغر في الفترة الثانية 37 ـ 28 على حساب الأهلي، الفترة الثالثة شهدت تفوق الفريق السكندري في الفترة الثالثة والرابعة بنتيجة 68 ـ 65.