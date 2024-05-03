دارين حداد تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة في عرض البحر

حرصت الفنانة دارين حداد، علي مشاركة جمهورها، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت النجمة التونسية فى عرض البحر علي متن مركب بإطلالة صيفية جريئة مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

تحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

شاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".

