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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الليجن يبرز رشاقتها | هنا الزاهد بإطلالة رياضية

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.


وظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية بنطلون ليجن اسود وتيشيرت، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٩٠٥
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٩٠٥
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٨٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٨٥٤

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

 

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٨٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٨٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٩٠٥
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٧٢٩٠٥

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