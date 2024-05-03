أخبار التكنولوجيا|مقارنة هتصدمك.. هواوي Pura 70 Ultra ينافس شاومي 14 ألترا و بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جبار من هونر لمحبي التميز والكاميرات الممتازة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مقارنة هتصدمك.. هواوي Pura 70 Ultra ينافس شاومي 14 ألترا

في المشهد الرائع للهواتف الذكية، لا تتوقف المنافسة أبدا عند حد، حيث تسعى كل علامة تجارية إلى التفوق على الأخرى من حيث الابتكار والميزات، في هذه المقالة، سنتعمق في مقارنة تفصيلية بين اثنين من المتنافسين الجديرين بالملاحظة في السوق وهم: شاومي Xiaomi 14 Ultra، و هواوي Pura 70 Ultra.

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جبار من هونر لمحبي التميز والكاميرات الممتازة

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، مؤخرا أحدث هواتفها متوسطة الفئة تحت اسم Honor 200 Lite، والذي يقدم بعض الميزات الأساسية التي قد تجدها عادةً في الهواتف الذكية في هذه الفئة السعرية.

موبايل جبار من آنتل Itel يستاهل فلوسك.. هذه مميزاته

يعد Itel S24 أحد الوافدين الجدد إلى سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة من إنتاج شركة آيتل الصينية، تبلغ تكلفة هذا الهاتف في حدود 6 آلاف جنيه مصري، ويقدم بعض الميزات الرائعة بالنسبة للسعر، مما يجعله خيارا جيدا حقا للمستهلكين المهتمين بالقيمة مقابل المال.

بسعر على قد الأيد وبإمكانيات خارقة ... لينوفو تطلق جهاز IdeaPad 15s

إذا كنت تبحثين عن جهاز بمواصفات عصرية وخارقة يمكنك شراء جهاز لينوفو IdeaPad 15s الجديد والذي ينطلق بمعالج AMD Ryzen 5 7430U، وسعر يبدأ من 428 دولار تقريباً.