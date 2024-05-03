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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من مجدي أفشة بشأن خلافه مع كولر

مجدي افشة
مجدي افشة

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس أزمة محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، مع مدربه مارسيل كولر، وحقيقة تصاعد الخلافات بينهما بعد استبعاده من مباراة الفريق أول أمس، أمام الإسماعيلي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من اللاعب الذي أكد أن هذا لم يحدث.

وأضاف أنه لا يوجد أي أزمات أو مشاكل داخل النادي، مشيرًا إلى أن أفشة أكد احترامه للمدير الفني للفريق مارسيل كولر.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع أمس الفوز أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف.
 

 

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