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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ناعم وجذاب | إيمان عز الدين تطل بالأسود اللافت

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين

اعتادت الإعلامية إيمان عز الدين على مواكبة الموضة لاختيار ما يناسب طبيعة قوامها الممشوق وأنوثتها الناعمة وهذا ما جعلها دائما محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وخطفت إيمان عز الدين الأنظار بإطلالتها  الساحرة، حيث ارتدت فستان انيق بأكمام طويلة، صمم بشكل مختلف ومن قماش ناعم باللون الأسود.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الاحمر في الشفاه.

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من هى إيمان عز الدين؟

وتقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة cbc، والذى يذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا. 

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وطرحت إيمان عز الدين، مؤخراً كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.

 

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IMG-20240501-WA0017

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