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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابتسامة مشرقة وميكاب ناعم .. ميرنا نور الدين تبرز جمال ملامحها

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وبدت ميرنا نور الدين، بابتسامة مشرقة، مرتدية ملابس صيفية جذابة، مع ميك أب رقيق وناعم على وجهها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها. 

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٦٤٢١٩

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل الحشاشين والذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ميرنا نور الدين هو فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات، أيضا شاركت في ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها في واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع، العمل من بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، والعمل من وإخراج محمد سلامة.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٦٤٢١٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٦٤٢١٩

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